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  4. 28 Temmuz 2017 15:42

Veterinerin feci ölümü

Adana'da veteriner hekim, muayene ettiği atın çifte atması sonucu hayatını kaybetti.

Veterinerin feci ölümü
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Adana'nın Pozantı ilçesinde veteriner hekim Yusuf Doğan Apucu, muayene ettiği atın çifte atması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Bölgesi Veteriner Hekimler Odası eski başkanlarından Yusuf Doğan Apucu, ilçedeki bir çiftliğe atları muayene etmek için gitti.

Apucu, genel muayenesini yaptığı bir atın çifte darbesiyle ağır yaralandı.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Apucu'nun cenazesi, yakınları tarafından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

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