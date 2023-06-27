Vicdan azabı çeken katil zanlısı, 20 yıl sonra teslim oldu

Antalya'da 20 yıl önce S.C.'yi tabancayla öldüren M.A. (46) zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti. M.A., vicdan azabından kurtulmak için teslim olduğunu söyledi.

Olay, 9 Temmuz 2003 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. M.A., iddiaya göre arkadaşı K.Ç.'nin Konyaaltı Plajı'nda vurulduğunu duyması üzerine kendisini hastanede ziyaret etti. Bu sırada K.Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini S.C. ile aldattığını, C.'nin Soğuksu Mahallesi’ndeki yediemin deposunda bulunacağını belirterek, gidip korkutması için A.'ya ruhsatsız tabanca verdi. A., bunun üzerine Soğuksu'da bulunan yediemin deposuna gitti. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanında getirdiği tabancayla S.C.'ye 4 el ateş edip kaçtı. Polis, cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık süreye rağmen katili bulamadı.

HASTANE POLİSİNE BAŞVURDU

Zaman aşımının dolmasına 15 gün kala, M.A., cinayeti işlediği itirafında bulundu. Yaşadığı bir kavga sonrası Antalya'da bulunan bir hastaneye giden A., buradaki bir polise Cinayet Şube Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini söyledi. Hastaneye gelen Cinayet Şubesi polisleri, M.A.'yı gözaltına alıp, polis merkezine götürdü.

'VİCDAN AZABINDAN KURTULMAK İSTEDİM'

Yaklaşık 20 yıldır firari olduğu belirlenen M.A., ilk ifadesinde hastanede polisi görünce vicdan azabından kurtulmak için cinayeti itiraf etmeye karar verdiğini söyledi. Cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya başladığını söyleyen A., "K.Ç.'nin vurulduğunu duyunca yanına gittim. Burada K.Ç. bana birlikte olduğu kişinin kendisini S.C. ile aldattığını söylemesi üzerine yediemin deposuna gitmeye karar verdim. K.Ç. bana silah verdi ve silah çekmesi halinde vurmamı söyledi. Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. K.Ç.'nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklardayım. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce de cinayeti itiraf etmeye karar verdim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık K.Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

DHA