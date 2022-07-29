  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vicdansız anneyi boşandığı kocası yakalattı!

Vicdansız anneyi boşandığı kocası yakalattı!

Vicdansız anneyi boşandığı kocası yakalattı!

Sivas'ta yaşayan Furkan Y., kız çocuklarını dövdüğü iddiasıyla boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eve yerleştirilen kameralardan çocukları dövdüğü belirlenen kadın gözaltına, çocuklar devlet korumasına alındı.

Olay, mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler sivas anne dayağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın yabancı uyruklulara küfrü bastı: ''Bir si.... gidin!''
TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı (18 - 24 Temmuz)
0 km ve 2. elde fiyatlar uçunca...
4 dakikada şarj olan hız canavarı ortaya çıktı
Demet Özdemir yeni dizisinde de yine çok cesur
Tuğba Ekinci'den bikini şov! Peş peşe paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım
Yılmaz Özdil ''şahlanışın tabelası'' deyip bu fotoğrafı paylaştı
Araç sahiplerine kötü haber: Zam geliyor!