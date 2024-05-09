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Yabancı uyruklu hırsız kardeşler yakalandı

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Samsun’da 2 farklı işyerinden, ürünleri deneme bahanesiyle hırsızlık yapan Afganistan uyruklu 3 kız kardeş, gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afgan uyruklu M.R. (28), H.R. (34) ve H.R. (18) isimli 3 kız kardeş, önce İstiklal Caddesi'ndeki M.B.'nin (38) sahibi olduğu giyim dükkanına girdi. 

Buradan, deneme bahanesiyle toplam değeri 950 lira olan 3 farklı kıyafet çalıp, ardından aynı caddedeki M.Ö.'nün (21) aksesuar dükkanına gitti. 3 kardeş, yine aynı yöntemle buradan da değeri 800 lira olan 4 çelik bileklik çalıp kaçtı. 

Samsun’da 2 farklı işyerinden, ürünleri deneme bahanesiyle hırsızlık yapan Afganistan uyruklu 3 kız kardeş, gözaltına alındı.

Durumu fark eden işyeri sahipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA

Etiketler afganistan afgan uyruklu yabancı uyruklu gözaltı hırsız Hırsızlık
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