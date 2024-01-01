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  4. Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlilerine ateş açan yabancı uyruklu kişiler, yoldan geçenleri de vurdu. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.M. ve İ.Y.’ye iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kişiler tarafından motosikletten pompalı tüfekle ateş açıldı. 

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu E.M. kalçasından ve İ.Y. diz kapağından yaralanırken o sırada olay yerinden geçen S.E. ve D.E. de vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler kayseri silahlı saldırı pompalı tüfek
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