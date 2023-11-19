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Yalova'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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Yalova Valiliği, fırtına sebebiyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yarın sabah saat 08.00’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Yalova Valiliği, fırtına sebebiyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yarın sabah saat 08.00’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşullarından dolayı 19.11.2023 saat 19.00’dan 20.11.2023 Pazartesi sabah saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkması yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler motokurye kurye yalova trafiğe çıkış yasak
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