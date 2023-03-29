için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar

Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar

Güncelleme:

Türkiye sosyal medyadan "Yardım edin" diyerek çağrı yapan genç kızın isyanı kan dondurdu. Genç kızın sosyal medyadaki fotoğraflarından yapay zeka aracılığıyla müstehcen içerikli videolar hazırlayan bir tacizci genç kızın hayatını kabusa çevirdi.

Show Habere konuşan Aleyna K. kendisinin yıllar önce çektiği fotoğrafları dahi saklayan bir erkeğin yapay zeka kullanarak söz konusu fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürerek kendisine gönderdiğini söyledi. Kimliği belirsiz olan erkeğin bazı fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak müstehcen sözler ile seslendirdiği görüldü.

Aleyna K. verdiği röportajda ‘Gerçekten normal bir insanın aklına gelemez böyle şeyler ancak bir psikopatın aklına gelir’ dedi. Gönderdiği maillerde ev ve iş yeri adresinin de kayıtlı olmasından dolayı endişelendiğini dile getiren Aleyna K. “Hiçbir şeyden korkmayın” dedi.

Etiketler yapay zeka genç kız müstehcen video iğrenç taciz taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir yandan sağanak diğer yandan kar... Yağışlar ne kadar sürecek ?
Liste Şampiyonlar Ligi gibi... İşte en değerli 13 milli futbolcu
Deprem bölgesinde korku dolu gece!
Bahçeli açıkladı: MHP seçime kendi amblemi ve adaylarıyla girecek
Selami Şahin'in o görüntüleri şoke etti: Yoldan geçen kadınları...
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Bunlara hödük denir''
Kabinede sürpriz iddia: O bakan Erdoğan'dan ''affını'' istedi!
İzmir’de deprem!
Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında!
Bir seçim müjdesi de ''CEP''te... Zam düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı