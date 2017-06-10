'Yaşamaz' dedikleri Hatice, 3 üniversite bitirdi

İzmir'de 10 aylıkken spinal muskuler atrofi (SMA) teşhisi konulan, doktorların 2 yıl ömür biçtiği, vücudundaki istemli kasları günden güne güçsüzleşerek eriyen 36 yaşındaki Hatice Özkan, 3 üniversite bitirdi. Halen 2 üniversitede öğrenim gören Özkan ayrıca 2 yüksek lisans programına devam ediyor.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde henüz 10 aylıkken SMA teşhisi konulan Özkan, vücudundaki kol ve bacak kaslarının her geçen gün güçsüzleşip erimesine rağmen yaşam azmiyle herkese örnek oluyor.

Manisa'da özel bir kafenin davetlisi olarak vatandaşlara yaşamına dair seminer veren ve hastalığıyla ilgili insanları aydınlatan Özkan, en büyük desteği olan anne ve baba sevgisiyle hayata kalmayı başardığını söyledi.

Hastalığı sebebiyle öğrenime ara verdiğini belirten Özkan, "İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Ardından Anadolu Üniversitesinde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve Atatürk Üniversitesinde Adalet Bölümü ile Reklamcılık Bölümü okudum. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümü ve İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Aynı anda Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Okutmanlığı Bölümünde ve Amerika’nın Aston Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. 'Eğitim zordu, vaz geçtim' diyenlere; benim için de zordu, hiç kolay olmadı. Ama hayat zor ve zor diye vaz geçmiyoruz."

SMA hastalarının aileleriyle birlikte hastalığı yenebileceğini ifade eden Hatice Özkan:

"Ailemin desteğini çok gördüm. Benim kadar şanslı olmayan engelliler de var. Şimdi benim burada onlara anlattıklarım hikaye geliyor. Ama söylediğim her şeyi maalesef yaşayan biliyor. Hastalığımı anlatarak SMA hastalarının neler başarabileceğini ve neler yapabileceğini, yaşadığımı anlatarak insanlara rol modeli olma derdindeyim. İnsanları motive etmek için bu tür toplantılar yapıyorum."