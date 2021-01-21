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  4. 21 Ocak 2021 16:30

Yaşlı çift ile torunları ölü bulundu

Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları hayatını kaybetti.

Yaşlı çift ile torunları ölü bulundu
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Yeni Mahalle'de müstakil bir evde yaşayan Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi'den haber alamayan yakınları adreslerine gitti. Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.

 

DHA

soba zehirlenmesi , şanlıurfa
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