  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ocak 2020 17:00

Yaşlı çifti soba ayırdı

Isparta'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen 66 yaşındaki Mustafa Köse öldü, aynı yaştaki eşi Faden Köse ise tedavi görüyor.

Yaşlı çifti soba ayırdı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gelendost ilçesinin Bağıllı köyünde oturan Mustafa ve Faden Köse çiftinden haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Eve giren yakınları, çifti baygın halde bulunca durumu sağlık ekibine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti ardından, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ikiliden Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındığı bildirildi. 

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
soba , ısparta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM