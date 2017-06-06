Yavruları öldürmüştü ! Cezası kesildi...

Konya'da arazide bulduğu yavru kurtlara kulağını keserek işkence yapan, köpeğine parçalatarak öldüren ve çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan besici Y.S.ye 8 bin 547 lira para cezası kesildi.

Konya'da besici Y.S. arazide 4 yavru kurt buldu. Bulduğu 20 günlük yavruların kulaklarını kesen Y.S., kafalarını ezip, köpeklere parçalatarak öldürdü. Bu görüntüleri de sosyal medyada yayınlayan Y.S. büyük tepki çekti.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra harekete geçen Konya Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Y.S.ye para cezası uyguladı. Öldürdüğü kurt yavrusu başına bin 500 lira olmak üzere 6 bin lira tazminat uygulananY.S.ye, hayvanlara eziyetten de yine kurt başına 546 lira olmak üzere 2 bin 184 lira daha para cezası verildi.

Y.S.ye ayrıcaizinsizhayvan yavrusu toplamak suçundan da 363 lira para cezası kesildi. Yanındaki çobanı ile birlikte kurtlara eziyet ederek öldürdüğü tespit edilen Y.S.ye, toplamda 8 bin 547 lira para cezası kesilmiş oldu.