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Yengesini baltayla katletti; ağabeyi kalp krizinden öldü

Yengesini baltayla katletti; ağabeyi kalp krizinden öldü
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Kayseri'de Ali Rıza T. (76), ağabeyi Abdullah T.'nin (76) eşi Fatma T.'yi (73) baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah T. de hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza T., ağabeyi Abdullah T. ile eşi Fatma T.'nin yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza T. ile yengesi Fatma T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza T., eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah T. da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, T. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından T. çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler kayseri
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