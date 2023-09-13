Yeni Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bursa’da FETÖ‘ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.
Bursa’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.
Şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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