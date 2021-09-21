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Yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın öldü

Yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın öldü

Bağcılar'da, evlilik dışı ilişkisinden kendi imkanlarıyla doğan çocuğunu boğarak öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül'de, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 23 yaşındaki Merve C., evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan C., yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı. Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve C.'nu polise ihbar etti. Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUMUN ARDINDAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan C., doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

Etiketler doğum bebek cezaevi
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