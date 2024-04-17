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Yeni gün yine yeni bir operasyonla başladı: 18 gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde artan nitelikli dolandırıcılık vakalarına karşı başlatılan "Sibergöz-31" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, dolandırıcılık suçlamasıyla aranan ve mağdurların hesaplarındaki paraları haksız yere ele geçirmeye çalışan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman gibi farklı illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 18 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların, kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı gibi tanıtarak masum insanların hesaplarındaki paraları çalmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

 

Etiketler dolandırıcı gözaltı siber dolandırıcı operasyon Ali Yerlikaya içişleri İçişleri Bakanlığı
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