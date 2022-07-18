Yeni haftaya acıyla başladık: 2 evladımız şehit oldu

Dün akşam saatlerinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 teğmen şehit olmuştu. Bugün de Van’da EYP'nin infilak etmesi sonucu; 1 jandarma personeli şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 teğmen şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

BİR ACI HABER DAHA!

Türkiye şehidine ağlarken, bir kötü haber de Van'dan geldi. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu; 1 jandarma personeli şehit düştü. Patlamada 1 jandarma personeli de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.