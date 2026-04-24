Yerel radyo sahibi genç kadının sır ölümü: Balkonda cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yayın yapan yerel bir radyonun sahibi ve programcısı olan 34 yaşındaki genç kadın, evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tahıl Sokak’ta meydana geldi. İlçede yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı E.C.Ş.’yi hareketsiz halde gören kardeşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş.’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ş.’nin cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA