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Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı

Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı
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Aracında 800 gram uyuşturucu ile yakalanan Yeşilay il şube başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in, geçen hafta Kilis’e araç konvoyuyla Şanlıurfa’ya geçtiği sırada kaza yapan ve içerisinde uyuşturucu bulunan aracın sahibi Yeşilay’ın şube başkanı çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Yeşilay Başkanı A.Z.’nun kullandığı araç, Urfa’dan dönerken trafik kazası yaptı. Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı. Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon ele geçirdi. Kilis’te bulunan A.Z. Gaziantep’e çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alındı ve mahkemece tutuklandı. Suçlamaları reddeden A.Z. “Benim haberim yok, araç kiralık” diye ifade verdi.

Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırıyor.

 

(Kaynak)

Etiketler tutuklama yeşilay yeşilay şube başkanı uyuşturucu
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