  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Temmuz 2019 13:14

Yeşilköy’de denizde kaybolan gençten acı haber

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın için başlatılan arama çalışmalarında, Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilköy’de denizde kaybolan gençten acı haber
A+ A-

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın’ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı. Taşkın’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt plajında denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan Soner Taşkın’ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Taşkın’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Taşkın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arama çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İHA

deniz , bakırköy , yeşilköy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM