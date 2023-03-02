Yıkılan binanın müteahhidi suçluyu buldu

Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları birbirlerini suçlarken, müteahhit ise depreme kusur buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'nın sorumlularının ifadeleri akıllara durgunluk verdi. Arazi sahibi ile inşaat sorumluları birbirlerini suçlarken, yıkılan binanın müteahhidi suçu depreme attı.

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre; Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İnşaat sorumluları M.P., Ü.G., A.T. ve D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan H.P.'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

ARZA SAHİBİ SORUMLUNUN MÜTEAHHİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Enkaza dönen apartmanın arsa sahibi M.P., yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

“Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi H.P. ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ü.G.’un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan H.P. A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim.”

"O BİNALARI BİLE YIKABİLİR"

İnşaatın Şantiye Şefi A.T. ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.

Arazi sahibi M.P.’ın işaret ettiği Müteahhit Ü.G. ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

M.P., “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.

Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.