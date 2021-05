Yıllar önceki borcunu not bırakarak ödedi

Bir bakkalın kapısına bırakılan zarfta 500 lira ve bir not çıkarken notta yazılanlar bakkal sahibi Hayati Akıncı'yı duygulandırdı.

Tokat'ta küçük bir marketin kapısına bir zarf bırakıldı. Zarfın içinden 500 lira ve bir not çıktı. Notta yazanlar da 30 yıllık esnaf Hayati Akıncı'yı duygulandırdı.



Tokat Niksar'da küçük bir market işleten 3 çocuk babası, 30 yıllık esnaf Hayati Akıncı (53), market kapısına sıkıştırılan zarf ile şaşkınlığa uğradı. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı. Notta parayı bırakan kişi yıllar önce bakkaldan küçük çaplı ürünler aldığını ve bunların karşılığını ödemek istediğini belirtti. Hayati Akıncı duygulandığını söyledi.

Yapılan davranışın kendisini çok etkilediğini belirten Akıncı, “Sabah işyerime geldiğimde kapıyı açacağım sırada kapıya bir zarfın sıkıştırılmış olduğunu gördüm, sonra merak ettim içini açtım. İçerisinde 500 TL para ve bir not vardı.



Notu okuduğumda; “Çocuk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkalınızdan izinsiz çikolata, bisküvi, küçük ürünler birkaç sefer almışım. Hakkınızı helal edenin” şeklinde yazı vardı. Sanıyorum bu daha önceden herhalde bir problem olmuş ama daha sonra vicdan yapıp bu olayla ilgili kendinin bir değerlendirmesini yapmış. Ve kendisine göre bir anlamda hakkının helal etmesini şeklinde bir yorum düşündüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama sonuçta bu yaklaşımı gösterdiği için takdir ediyorum hakkım helal olsun. Bu kişinin yapmış olduğu bu yaklaşım örnek niteliği olan bir özellik herkesin de bunu düşünmesi gerektiğine inanıyorum.

Çok etkilendim, daha önceden böyle bir şeyle karşılaşmamıştım çok duygulandım ve beni ruh olaraktan çok etkiledi. Artık bu tip insanların da var olduğunu düşünmeye başladım. Hele özel bir günde Ramazan ayında böyle bir yaklaşım içerisinde olunması beni çok duygulandırdı, hakkım helal olsun” dedi.