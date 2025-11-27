  1. Anasayfa
  4. Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti!

Güncelleme:

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan N.T. (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 18 yaşındaki N.T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavuğun alındığı markette inceleme başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan birinin hayatını kaybetmesinin ardından Muğla Valiliği harekete geçerek, marketle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Akbıyık talimat verdi
Yaşanan olay sonrasında Muğla Valiliği harekete geçerken, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği öğrenildi. Vali Akbıyık'ın talimatı sonrasında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi. Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

İHA

