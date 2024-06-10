Yine bir sanal oyun iddiası: İstanbul'da bir öğrenci okul arkadaşını bıçakladı

İstanbul’da bir ortaokul öğrencisi okul arkadaşı ile arasında çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçakladı. Korkunç olayın arkasında ise Yandere Simulatör adlı bir dijital oyun olduğu iddia edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı.

Sabah'ın aktardığı habere göre, olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.

Ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.

Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç, okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.

Sabah Gazetesi