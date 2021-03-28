Yine erkek şiddeti! Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Muğla Marmaris’te bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler hızla yayılırken, cani adamın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde adının Engin C. olduğu belirtilen bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen kadına uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

Ne zaman çekildiği belirtilmeyen görüntülerde, yemek yedikleri sırada Engin C.’ın kadının yüzüne çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı görülüyor. Devamında ise Engin C.’ın kadına bağırarak bir şeyler söylerken kadının kendisini korumaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntüler paylaşıldı. Engin C.’ın tutuklanması için Twitter’da #EnginC.Tutuklansın etiketiyle kampanya başlatıldı.