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Yine sahte alkol iddiası! Evde çıplak halde cansız bedeni bulundu

Yine sahte alkol iddiası! Evde çıplak halde cansız bedeni bulundu

Bolu'da arkadaşlarının haber alamadığı 63 yaşındaki emekli vatandaş evinde çırılçıplak halde ölü olarak bulundu.

OIay, saat 10.30 sıralarında, Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet K.’a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi. Evin açık penceresinden içeri bakan komşuları, Mehmet K.’ın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Mehmet K.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu. Mehmet K.’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Mehmet K.'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler sahte alkol çıplak ölüm ölü halde bulundu
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