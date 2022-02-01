  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yokuş aşağı kayan otomobili elleriyle durdurdu

Yokuş aşağı kayan otomobili elleriyle durdurdu

Yokuş aşağı kayan otomobili elleriyle durdurdu

Bursa’da bir kişi, rampa aşağı bıraktığı aracından inerek lastikleri kontrol etmek istedi. O sırada el frenini çekmeyi unutan vatandaş rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda, arabasını evinin bulunduğu sokağa park eden bir kişi rampa aşağı bıraktığı aracının lastiklerini kontrol etmek istedi.

El frenini çekmeyi unutan şahısın otomobili, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Araç sahibi durumu fark edince rampa aşağı giden aracını tutarak durdurdu.

Etiketler bursa otomobil yokuş aşağı el freni elleriyle durdurdu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Instagram'da yeni dönem! Metaverse özelliği geliyor
Türkiye'nin ''kış masalı'' Doğu Ekspresi yolculuğu böyle görüntülendi
Eklem ağrılarını bitiren besinler
Elektrik faturalarındaki tarife değişti
Yeni haftaya düşüşle başlayan, dolar, euro ve altın yükselişte
Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı
Erdoğan fitili ateşledi, Ankara'da ''bakan toto'' başladı
Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşına jiletle kabusu yaşattı
Eski ehliyetler için geri sayım başladı! Yeni ehliyetler için elinizi çabuk tutun
Omicron bitmeden şimdi de daha tehlikeli alt varyantı geldi: Omicron BA.2