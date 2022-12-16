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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 57 yaşındaki Mehmet K., yol kenarında ölü bulundu. K.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde, çevredekiler bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, adının Mehmet K. olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı. Cesedi Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan K.'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA

Etiketler konya ereğli yol kenarında ceset
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