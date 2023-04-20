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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sularında Silvan karayolunun 25. kilometresinde 56 AL 531 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin durup 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk kuvvetler sevk edildi. Yaralılar Seyithan T., Hanifi T., Binevş T., İhsan T., Gulistan T. ve Remziye S., Silvan Devlet Hastanesine, ismi öğrenilmeyen 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler otobüs devrilme yaralı
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