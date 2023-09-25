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Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kayseri-Malatya yolunda otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresi Kamber mevkinde meydana geldi. O.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler yolcu otobüsü trafik kazası otomobil
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