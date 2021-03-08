  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yolcu otobüsü, su kanalına devrildi: 18 yaralı

Yolcu otobüsü, su kanalına devrildi: 18 yaralı

Yolcu otobüsü, su kanalına devrildi: 18 yaralı

Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 18 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacebey ilçesi Karakoca mevkisinde meydana geldi. Ali Erdemir’in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.  

Etiketler Yolcu otobüsü su kanalı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Bakanlık'tan kontrolsüz normalleşme adımı: Artık test sonucu istenmeyecek!
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
Piyasalara ateş düştü! Dolar, euro ve altın uçtu!
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
NASA, Dünya'nın sonu için tarih verdi
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
Gümrükten bedava diye giren 1 milyon doz aşının faturası ortaya çıktı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!
Risk haritasının ''sarı illeri''nde yaşayanlara kötü haber!