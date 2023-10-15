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Yunanistan sınırında 5 zanlı yakalandı

Yunanistan sınırında 5 zanlı yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)

 

 

Etiketler sınır fetö yunanistan sınırı yunanistan Türkiye
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