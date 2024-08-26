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Yunanistan'a kaçıyorlardı.... 8'i terörist 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçıyorlardı.... 8'i terörist 9 kişi yakalandı
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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli sınırda yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

Etiketler TSK mehmetçik operasyon Yunanistan  fetö FETÖ'cü terör terörist
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