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Yürek yakan ölüm: Talihsiz kadın yanarak can verdi

Yürek yakan ölüm: Talihsiz kadın yanarak can verdi

Bolu'da 68 yaşındaki epilepsi hastası kadının üzerine, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağlar sıçradı. Elbiselerini ve bütün vücudunu alevler saran kadın hayatını kaybetti.

Kahreden olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran E. (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan E., sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran E.’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şükran E.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. E.’nin evinde yangın çıktığını duyan yakınları olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşı döktü.

"BİZ GELDİĞİMİZDE SÜRÜNEREK DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU"
Şükran E.’nin elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelen bir esnaf, “Trafik anında araç geçiyordu. Onların ’imdat, yardım edin’ demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti. Vücudunun çoğu yanmıştı. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Benim geldiğimde üzerinde elbiseleri hala yanıyordu” dedi. 

Etiketler kadın epilepsi bolu
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