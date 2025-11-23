Yurtta kalan üniversite öğrencisi genç kızın feci ölümü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düşen üniversite öğrencisi genç kız, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi M.E. (19), henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı. Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen M.E., kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı E.nin cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA