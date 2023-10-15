  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar
Güncelleme:

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA

Etiketler yunanistan ege ege denizi yunanistankaçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anaokullarına mescit zorunluluğu getirildi
Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada
10 bin kişilik istihdam yaratacak... Diyarbakır’a 10 milyar TL’lik dev yatırım
Araç sahiplerine kötü haber: Dev zam geliyor
Boşanma davalarında her şeyi değiştirecek emsal karar
Hastanede skandal: Temizlik görevlisi ameliyata girmiş!
Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni
Yamaç paraşütçülerinin Türkiye'deki yeni adresi bu ilimiz oldu
Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklaması
34 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var