Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
İHA
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