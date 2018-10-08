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  4. 08 Ekim 2018 07:32

Yüzme havuzunda klor kazanı patladı: 32 yaralı

Gaziantep’te bulunan bir yüzme havuzunda klor kazanının patlaması sonucu 32 kişi hastanelik oldu.

Yüzme havuzunda klor kazanı patladı: 32 yaralı
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Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi.

Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

 Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

DHA

yüzme havuzu , gaziantep
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