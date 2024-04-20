30 yıl önce bir araya gelmişlerdi: İzel-Çelik-Ercan grubu tekrar dağıldı

İzel, Çelik ve Ercan'dan oluşan efsanevi grup, 30 yıl önce müzik sahnesinde büyük bir çıkış yapmıştı. Ancak grup ikinci kez dağıldı.

90’ların sevilen müzik gruplarından İzel, Çelik, Ercan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Uzun yıllar sahne şovlarıyla ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan sevilen grubun arası 30 yıl önce açıldı.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

1992 yılında dağılan grup hayranlarını derinden üzdü.

Uzun süre bir araya gelmeleri için sevenleri çağrıda bulundu. Üç isim 2 yıl önce aldığı kararla yeniden bir araya geldi.

İKİNCİ KEZ DAĞILDILAR

Ardından konserler başladı, televizyon programlarına birlikte çıkmaya başladılar.

Sevilen şarkıları yeniden söyleyen İzel, Çelik, Ercan aldıkları bir yeni kararla ikinci kez dağıldı.

"BU KEZ AYRILIĞI BEN İSTEDİM"

Konuya ilişkin açıklama ise İzel cephesinden geldi. Aramızda Kalmasın programında açıklama yapan İzel, şu ifadeleri kullandı:

Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.