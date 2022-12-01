30 yıllık zırhlı muharebe araçları modernize edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 30 yıllık 134 zırhlı muharebe aracından ilk 5'i, ASELSAN tarafından günün şartlarına göre modernize edilerek Savunma Sanayii Başkanlığı'na teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından modernize edilen zırhlı 5 muharebe aracının teslim töreni, ASELSAN’ın Sincan Temelli'deki yeni yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. Demir, zırhlı muharebe araçlarının modernizasyon ile birlikte yeni yetenekler kazandığını ifade ederek, "Gelişen teknoloji ve ülkemizin sahip olduğu imkanlar kullanılarak araçların yeteneklerini daha da artırmak mümkün. Bugün 30 yıllık aracımızı yapılan müdahalelerle modern bir hale getirebiliyoruz. Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde bulunan zırhlı muharebe araçları, başkanlığımızın kuruluşuna müteakip imzalanmış olan en kapsamlı sözleşme ile tedarik edilmiş ve uzun yıllardır başarıyla görev yapmaktadır. Bu dokunuşlarla da görevlerini bambaşka bir boyuta taşıdığımızı söylemek mümkün" diye konuştu.

'SONRAKİ ADIM, BU ARAÇLARIN İNSANSIZLAŞTIRILMASI'

Demir, proje kapsamında eski nesil silah kulesine sahip 134 aracın, modern insansız kule entegre etmek suretiyle ateş gücü, tehdit algılama ve uyarı sistemleri ile beka yetenekleri güç ve aktarma sistemlerindeki iyileştirmeler ile hareket kabiliyetini en üst düzeye getirdiklerini kaydetti. Demir, "Artık bu araçların insansızlaştırılması bundan sonraki adım. Bunun da planda olduğunu görmek bizi memnun etti. Çünkü araçlarımızın otonom, insansız ve uzaktan kumandalı unsurlarla harekat alanına sürmenin vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'10’U AŞKIN YERLİ MOTOR PROJEMİZ DEVAM EDİYOR'

Yerli motor konusunda da 10'a yakın projenin devam ettiğini bildiren Demir, "Temel ilkemiz; harekat sahasındaki ihtiyaçların karşılanması ve bunun da yerli ve milli imkanlarla karşılanması. Bu konuda tavizsiziz. Yapılan her işte; özellikle stratejik ürün, alt bileşen ve malzemelerde yerli ve milli imkanların maksimum ölçüde devrede olması gerekiyor. Bunları yaparken de en etkin ve yalın üretim sistemleriyle maliyetleri düşürmek, hem ülkemizdeki sistemlerin daha ucuza mal olmasını sağlar, hem de şirketlerimizin ihracatını ve dolayısıyla kar marjlarını da artırır. Bu amaçla, özellikle kara araçlarında yerlilik oranının daha da yukarılara çıkarılabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bu konuda motor transmisyon konusu en fazla gündeme getirilenlerden bir tanesi. 10'u aşkın motor projemiz devam ediyor. Bunların yavaş yavaş sonuçlarını alıyoruz. Yeni sistemlerimize giderek artan oranda güç aktarma ve güç sistemlerini de yerli olarak vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

'NEFER, TSK ENVANTERİNDE BİR İLK OLACAK'

Haluk Görgün ise, proje kapsamında araçlara yerleştirilen 'Nefer İnsansız Stabilize Kule Sistemi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine ilk kez kazandırıldığını ifade ederek, "Bu proje kapsamında yaklaşık 30 yıl önce FNSS tarafından üretilerek Kara Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan zırhlı muharebe araçlarına günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak birçok yetenek kazandırılmış oluyor. Bu sistem ve yetenekler arasında en belirgin olanı ise muharebe sahasında ateş gücü etkinliği ile fark oluşturacak, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilk 25 milimetre insansız silah kulesi özelliğine sahip olan ‘Nefer’ silah sistemimiz. Nefer, bu projeye özgün olarak yeniden tasarlandı ve zorlu testlerde kendini ispatladı" diye konuştu.

'MÜRETTEBATIN BEKA SEVİYESİ ARTIRILDI'

Görgün, proje kapsamında askeri personelin korunması için araçlara ekstra sistemler de eklendiğine dikkat çekerek, "Beka seviyesinin artırılması ve göreve yönelik konfor şartlarının iyileştirilmesi için aracın zırh koruma seviyesi ve mayın korunma seviyesi yükseltildi. Mürettabatın parça tesirinden korunmasından yönelik araç iç duvarlarına koruma astarı yerleştirildi, otomatik yangın söndürme ve infilak sistemi ilave edildi. Modernizasyon projesi ile elde ettiğimiz tecrübeleri, gelecekte yapmayı hedeflediğimiz ‘İnsansız zırhlı muharebe araçları' için de bir fırsat olarak görüyoruz. 'İnsansız zırhlı muharebe araçları' ile Kara Kuvvetlerimiz için personel riskini asgariye indiren operasyon imkanını sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Demir’e zırhlı muharebe aracı maketi hediye edildi. Demir, daha sonra teslim edilen araçları inceledi ve bu araçların test atışlarını izledi.

DHA