  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Kasım 2019 13:25

309 milyon TL bağış toplayan 15 Temmuz vakfı kayboldu!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen adresine gitti ancak vakıf belirtilen adreste çıkmadı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen adresine gitti ancak vakıf belirtilen adreste çıkmadı.

Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen ve Bakan Z.Zümrüt Selçuk'un da vakfa ait olduğunu iddia ettiği adresine milletvekillerimiz ile geldik.

Adreste böyle bir vakıf yok.

Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede?

Vakıf nerede?"

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şehit , vakıf , gazi , 15 temmuz vakfı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM