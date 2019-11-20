309 milyon TL bağış toplayan 15 Temmuz vakfı kayboldu!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen adresine gitti ancak vakıf belirtilen adreste çıkmadı.

Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan vakfın resmi kayıtlarda görünen ve Bakan Z.Zümrüt Selçuk'un da vakfa ait olduğunu iddia ettiği adresine milletvekillerimiz ile geldik.

Adreste böyle bir vakıf yok.

Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede?

Vakıf nerede?"