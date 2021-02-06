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  3. 06 Şubat 2021 15:57

32 ilde FETÖ operasyonu: 43 tutuklama

İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı.

32 ilde FETÖ operasyonu: 43 tutuklama
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi.

154 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 114 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü ifadesinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 kişiden 43'ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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