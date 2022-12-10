  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 35 bin din görevlisine kadro geliyor

35 bin din görevlisine kadro geliyor

35 bin din görevlisine kadro geliyor
Güncelleme:

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden din görevlileri de yaralanacak. 35 bine yakın sözleşmeli din görevlisinin kadroya geçmesi bekleniyor.

500 binden fazla sözleşmeli personeli kadroya geçirecek düzenleme, hazırlandı. Düzenlemeyle 35 bine yakın sözleşmeli din görevlisi de kadroya geçecek.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, ''Yaklaşık 35 bin din görevllisi kardeşimiz bu vesileyle kadrolarına kavuşmuş oldular. Sözleşmeli statüde olan kardeşlerimizin kadroya geçmeleri de memnuniyet verdi. Çünkü haksızlıklar vardı'' dedi.

Sözleşmeli din görevlerinin örgütlü olduğu Diyanet-Sen, düzenlemeden memnun. Genel Başkan Ali Yıldız, özellikle müftülüklerde görevli bazı personelin kadro kapsamı dışında kaldığını belirtti.

Yıldız, ''Sözleşmeli pozsiyonda çalışıp kadroda kapsam dışı kalan personelimiz yok. Artık sıra fahri ve vekil olarak çalışan kardeşlerimizin kadrolarına kavuşmaları için taleplerimizi yineliyoruz. Bu kardeşlerimiz yetersiz şartlar altında görevlerini yapıyorlar'' açıklamasında bulundu. 

Yıldız, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesini de hatırlattı. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki idari hizmetler personelinin de düzenlemeden yararlanması çağrısı yaptı.

Etiketler sözleşmeli personel din görevlisi kadro diyanet-sen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş kampından kötü haber!
Kanser hastaları için emsal karar! SGK o ilacın ücretini ödeyecek!
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a neden veda etti! İlk kez açıkladı
6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddia annenin ifadesi ortaya çıktı
Koşun depoları doldurun! Benzin 18 TL'nin de altına indi
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi
Hava sıcaklıkalrı artıyor, yağışlar geri geliyor!
Nefes kesen Hollanda-Arjantin maçında tepki çeken görüntü
Özel sektör çalışanlarına maaş promosyonu talebi
Hasan Can Kaya bu sefer çok kötü pot kırdı!