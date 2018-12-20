4 CHP'li gence ''Erdoğan'a hakaret''ten hapis

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri bahanesiyle yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

16 Nisan Referandumu'nda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına tepki gösteren ve Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan ve üyeler Fırat Yıldız ile Mehmet Reyhan hakkında Mersin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında 4 CHP'liye 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

