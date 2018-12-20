TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Dolar/TL yeniden kritik seviyenin altında
Dolar/TL yeniden kritik seviyenin altında
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Aralık 2018 18:24

4 CHP'li gence ''Erdoğan'a hakaret''ten hapis

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri bahanesiyle yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

4 CHP'li gence ''Erdoğan'a hakaret''ten hapis
A+ A-

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri bahanesiyle yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

16 Nisan Referandumu'nda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına tepki gösteren ve Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan ve üyeler Fırat Yıldız ile Mehmet Reyhan hakkında Mersin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında 4 CHP'liye 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
 

chp'li gençler , chp'liler , recep tayyip erdoğan , recep tayyip erdoğan'a hakaret
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM