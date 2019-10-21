4 ilde eş zamanlı operasyon ! Gözaltı alındı

Bartın merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda son olarak Sivas, Busrsa ve Antalya illerini de kapsayan operasyonda H.A., B.B., C.Ö. VE Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.