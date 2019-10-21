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  3. 21 Ekim 2019 17:27

4 ilde eş zamanlı operasyon ! Gözaltı alındı

Barın Merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

4 ilde eş zamanlı operasyon ! Gözaltı alındı
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Bartın merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda son olarak Sivas, Busrsa ve Antalya illerini de kapsayan operasyonda H.A., B.B., C.Ö. VE Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

İHA

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