4 milyon 675 bin liralık zimmet davasında şaşırtan karar

Erzurum'da çalıştığı bankanın müşterileri adına sahte belge düzenleyerek, 3 milyon 175 bin TL'yi zimmetine geçirdiğini itiraf eden İsmail Cem O.'ya (37) verilen 7,5 yıl hapis cezası ile çalıştığı başka bankadan, kardeşinin borcunu kapatmak için 1,5 milyon TL zimmetine alan abla Arzu Zehra T.'ye (47) verilen 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, kardeş 2 sanığın eylemlerinin ortaya çıkmaması amacıyla hileli bir davranışa başvurmadıkları için suçun 'basit zimmet' kapsamında kaldığı bildirildi.



Bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan İsmail Cem O., 13 Kasım 2017'de şube müdürüne giderek, müşteriler adına kredi çekip, hesabına aktardığını itiraf etti. İtiraf üzerine başlatılan soruşturmada, İsmail Cem O.'nun, çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına, şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, böylelikle de toplam 3 milyon 175 bin TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edildi. İsmail Cem O.'nun başka bir bankada çalışan ablası Arzu Zehra T.'ın da kardeşinin borcunu kapatmak amacıyla aynı yöntemle 1 milyon 500 bin TL zimmetine geçirdiği belirlendi. Gözlatına alınan İsmail Cem O. 18 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulurken, ablası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



1 MİLYON 370 BİN TL İLE İDDİA OYNAMIŞ

İki kardeş hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiğini söyleyen İsmail Cem O., "Ailemin borçlu olduğu inşaat firmasının parasını ödemek için başka bir şirket adına kredi kullandırıp, 1 milyon 650 bin lirayı buraya aktardım. Yaptığım işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulundum. Yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladım. Başka yol bulamayınca banka müşterilerinden bir gıda firması adına aralıklarla toplamda yaklaşık 1 milyon 370 bin lira kredi kullandırıp, bu paranın tamamıyla iddaa oynadım. Tutturamayınca da bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığın işlemleri şube müdürüne anlattım" diye konuştu.



ABLA, KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SAHTE İMZAYLA KREDİ ÇEKTİ

Kardeşinin intihar girişiminde bulunması ve borçlanmasına üzüldüğü için kendi çalıştığı bankadan müşterisi adına kredi çektiğini kabul eden abla Arzu Zehra T. de "Kardeşimin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu, bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzüldüm. Çalıştığım banka müşterisi bir metal firması yetkilisinin imzasını taklit ederek çektiğim parayı kardeşime elden teslim ettim" dedi.



HÜKÜMLE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme geçtiğimiz 20 Kasım günü görülen karar duruşmasında İsmail Cem O.'ye önce 'zimmet' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Suçun zincirleme işlenmesini dikkate alan mahkeme cezayı 1/4 oranında arttırıp, 7 yıl 6 aya çıkardı. Ardından da 'iyi hâl' indirimi yaparak, 6 yıl 3 ay hapis ve 100 TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, 'özel belgede sahtecilik' suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasında ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, 1,5 milyon TL'lik zararı yargılama aşaması başlamadan karşılayan Arzu Zehra T.ye de 'zimmet' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 40 TL adli para cezası verdi. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasını ise geri bıraktı. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankanın uğradığı 3 milyon 175 bin TL'lik zararın karşılanmasını isteyen mahkeme, İsmail Cem O.'nun suçunu itiraf etmesi nedeniyle tahliye etti.



'BASİT ZİMMET' OLUR

Mahkeme gerekçeli kararında sanıklar hakkında 'bankacılık zimmetinin nitelikle hali olduğu' iddiasıyla iddianame hazırlandığına vurgu yaparak, şöyle dedi.



"Suçun nitelikli halinin oluşabilmesi için 'normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilememesi, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmesi' gerekliliği karşısında sanıkların zimmet suçuna mahal veren eylemlerinin basit bir kontrol ile ortaya çıkartılabilecek olması ve yine eylemlerinin ortaya çıkmaması adına bir hileli davranışa müracaat ettiklerinin dosyaya yansımaması, bilakis söz konusu zimmet olayının çok basit bir kontrol veya işlem üzerine ortaya çıkacak olmasından dolayı müşterileri adına oluşan zararı veya eksi bakiyeyi başka bir zimmetleme olayı ile kapatmaları ve nihayetinde de söz konusu hususun ortaya çıkacağına ilişkin kanıları üzerine eylemlerini ikrar etmeleri dikkate alınarak, sanıkların zimmet eylemlerinin basit zimmet kapsamında kaldığı, böylece nitelikli zimmet suçunu düzenleyen maddenin sanıklar hakkında uygulanmasına yer olmadığı değerlendirilmiştir."