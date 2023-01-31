4 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun ikna çalışmasıyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.

DHA