4,6 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı

Erzurum'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremin ardından ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Dumanlı Fay Zonu'nundaki 6.9'luk depremi hatırlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 6.9'luk depremi hatırlatarak şunları kaydetti:

"Erzurum’da Eğerti-Aziziye’de 4,4 deprem oldu. Deprem bu bölgede KD-GB yönünde uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu üzerinde, Dumanlı Fay Zonu. 1924 yılında bu zon üzerinde 6,9 Pasinler-Erzurum depremi var."