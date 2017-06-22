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  3. 22 Haziran 2017 07:11

''5 tankı durduran'' 15 Temmuz kahramanı ''çakma'' çıktı

Darbe girişiminde basında ''5 tankı durduran kahraman'' diye yer alan şahsın kavgada yaralandığı ortaya çıktı.

''5 tankı durduran'' 15 Temmuz kahramanı ''çakma'' çıktı
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Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre; Ankara'da Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çenesi kırıldığı için hastanede tedavi gören Zafer O., basına darbe gecesi tankları durdurmak isterken yaralandığını anlattı. Zafer O.'nun açıklamaları, ‘5 tankı durduran kahraman’ diye manşetlere çıktı. Eşi Aysel O. aracılığıyla Sincan Kaymakamlığı’na ‘gazilik’ için başvuran Zafer O.'nun hastane masrafları ödendi, hesabına para yatırıldı.

Olayı medyadan öğrenen akrabası Beytullah K. ise karakola giderek “Ne kahramanı...16 Temmuz’da kavga ettik, çenesini ben kırdım, devleti dolandırıyor” diyerek şikâyetçi oldu. Savcılık, çift hakkında ‘kamu kurumunu dolandırmak’ suçundan dava açtı. Zafer O., aldığı paraları iade etti. Kaymakamlığa, “Gazilik haklarımdan vazgeçiyorum” diyerek dilekçe verdi.

PTT’YE GİTTİK PARA VERDİLER
Hâkim karşısına çıkan Aysel O., “Bizzat kaymakamlığa müracaat etmedim. Kaymakamlıktan eve kâğıt geldi. Eşimle PTT’ye gittik, para verdiler. Hakkımızda şikâyette bulunan kişi, paranın yarısını istedi. Vermeyince iftira attı” dedi. Zafer O. ise ifadesinde şunları söyledi: “Darbe gecesi Kızılay’a gittim. Tanka çıkmak isterken aniden durunca çenemi tanka çarptım. 16 Temmuz sabahı eve geldim, öğlenden sonra ağrı başlayınca hastaneye gittim. Çenem kırılmış tedavi için yatırdılar. Konuşamıyordum, gazeteciye 5 tankı durdurdum diye beyanda bulunmadım. Gazeteci bilgim dışında haber yapmış.”

Zafer O., olay günü Kızılay’da cep telefonu sinyali tespit edilmediğini anımsatan hâkime de “Telefonumu yanıma almayı unutmuşum” yanıtını verdi. Zafer O.'nun avukatı Mehtap Demirhan savunmasında “Elbette kötü niyetli insanlar tarafından maddi beklentiler ile bu konu kullanılmış olabilir, duyumlarımız oluyor. Ancak müvekkillerimin böyle bir beklentileri olmamıştır” dedi. Demirhan, müvekkilinin beraatini istedi. Araştırma yapmadan ödeme yapan kaymakamlığı suçlayan mahkeme, olayın ‘dolandırıcılık’ kapsamına girmediğini belirterek 15 Haziran’da çift hakkında beraat kararı verdi.

Hürriyet

kahraman , 15 temmuz , tank