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  3. 15 Kasım 2020 22:25

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada; 

"Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! #MSB #TSK" ifadelerini kullandı.

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