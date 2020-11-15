5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! #MSB #TSK" ifadelerini kullandı.