5 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada;
"Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! #MSB #TSK" ifadelerini kullandı.
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