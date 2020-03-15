500 kişi davet edildi, 15 kişi geldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Altınova Merkez Ortaokulunun düzenlediği ’Bahara Merhaba’ etkinliğine 500 kişi beklenirken, korona virüsü sebebiyle sadece 15 kişi katıldı.



Ayvalık Belediyesine ait Atatürk Kültür Merkezi’nde okulların tatil edilmesi öncesi düzenlenen çay etkinliğinde okul yönetiminden hiç kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Korona virüs salgınından korkan birçok ailenin program başlamadan salonu terk ettiği gözlenirken, programa Manisa’dan gelen sanatçı Kurtuluş Akgöl ise sadece 15 kişiye konser verdi.







Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun ve yardımcısı Döndü Keçeli’nin hazır bulunduğu çay etkinliğinin okul idaresi tarafından iptal ya da ertelenmemesi ise merak konusu oldu. Etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun, düzenledikleri okula yardım amaçlı çay etkinliğinin kendi ellerinde olmayan sebeplerle az bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, 15 kişiye katıldıkları için teşekkür etti.







Sanatçı Kurtuluş Akgöl ise, etkinliğe beklenen katılımın olmamasına rağmen sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu durumun korona virüs salgını sebebiyle bir anda gündeme gelen ara tatilin öne alınmasından kaynaklandığını söyledi. Akgöl, “Bugün buradaki misafirlerimize biz bugüne kadar okul eğlencelerinde kalabalık ortamlarda çok güzel programlar hazırlamış ve sunmuştuk. Bu programlarda biz kendimizi hep özel sanatçı olarak hissettik. Bunu bize buradaki izleyicilerimiz hissettirdi. Ama bugün korona virüs etkisiyle burada katılım biraz daha az oldu. Bence haklı olarak az oldu. O yüzden de ben bugün buraya katılan dostlarımızdan kendilerini özel hissetmelerini, bu salonu komple kapattıklarını ve içeriye de hiç kimsenin alınmayacağını düşünmelerini istiyorum. Ben bugün bu izleyicilere özel bir konser verdim. Çok mutluyum” diye konuştu.









