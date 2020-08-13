500 milyon liralık yatırım çürümeye terk edildi

Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en büyüğü olan Aydın'daki Efes Kongre Merkezi çürümeye terk edildi. Yaklaşık 7 yıl önce 500 milyon liraya mal olan ve Turizm Bakanlığı'nın projesinden çekildiği Efes Kongre Merkezi’nden alacaklarını tahsil etmek isteyenler haciz yoluyla dev jeneratörleri söküp aldı. Sırada klimalar, ses sistemleri ve güvenlik kameraları var.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapımı 7 yıl süren, 500 milyon liraya mal olan, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Efes Kongre Merkezi çürümeye bırakıldı. Alacaklıların icra yoluyla jeneratörleri söküp götürmesinden sonra, klima, ses düzeni ve güvenlik kamera sisteminin de sökülmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLIK YÖNETİMDEN ÇEKİLDİ

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre yüzde 43 ile büyük hissedarı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) maddi sıkıntı içinde olması, yüzde 33'lük oranıyla ikinci büyük ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da yönetiminden çekilmesiyle Kongre Merkezi kaderine terk edildi.

Projenin büyük borçlarla olağan dışında bir maliyetle oluşturulduğunu söyleyen TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever, TÜRSAB'ın içinde bulunduğu maddi sıkıntının kaynağının Efes Kongre Merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"PROJEYİ ÇOK PAHALI YAPTILAR"

"Projeyi o zamanki yönetim çok pahalı yaptı. Ama bu işi tahrik ve teşvik eden o dönemin bakanlığı da yönetimin içindeydi. Bu projenin içinde ve ortağı oldular. Bundan iki yıl önce Turizm Bakanlığı yöneticileri yönetim kurulundan istifa etti ve Turizm Bakanlığı burasıyla ilgi ve ilişkisini kesti. Yönetim kurulu üyelerinin borçlardan sorumlu olma tehlikesini göze alamadıkları için kaçtılar.

"TÜRSAB geçmiş dönemden kalan büyük bölümü kongre merkezi kaynaklı borçlarla boğuşurken, kongre merkezine kaynak aktarma durumunda olamadı. Bakanlığın çekilmesi kongre merkezinin çöküşünü hızlandırdı."

Bakanlığı fiilen çekilmesinden sonra kongre merkezinin geleceğini şekillendirmek için arayışlara girdiklerini söyleyen Ünsever, sözlerine şöyle devam etti;

"ARAYAN SORAN YOK"

"TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Aydın Valisi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kuşadası Belediye Başkanı ile görüştü. Her üçü de bu görüşmelerde olumlu bir çizgide olduklarını söyledi. Ancak aylardır arayan soran yok. Teklifte öneride bulunan olmadı. İki seçenek var, Turizm Bakanlığının ortak olduğu bu yatırıma sermaye artırımıyla belediyeler veya Valilik ortak olacak, yönetimde hakim olacaklar. Türk turizmi ve Kuşadası için önemli bu yapıyı hayata geçirecekler, ya da maalesef herkesin borçları büyüyecek, orada da bir bina cesedi oluşacak"

TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"FEDAKARLIĞA HAZIRIZ"

"Geldiğimiz noktada işletme için tekrar sermaye gereken bir durum var. Borçlar var, ve tabii ki kullanılmamış bir tesis olmasına karşın bakım onarım yatırımı da gerekiyor. Biz TÜRSAB olarak borçların ödenmesi karşılığında bir çok fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğumuzu tüm taraflara bildirdik. Bundan sonrası içinde çözüme yönelik bir kapı açılması gerekiyor” diyerek Kültür ve Turizm Bakanlığının dev yatırıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ünsever, Kuşadası Ticaret Odası’da “Kongre Turizminin Merkezi Kuşadası Olsun” sloganı ile hem kampanya, hem de soruna çözüm bulunması için girişimler başlattı.

Efes Kongre Merkezi’nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.

